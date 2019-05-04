Альпинисты Беларуси приняли эстафету II Европейских игр

Восхождение с факелом "Пламя мира" II Европейских игр, эстафета которого прибыла из итальянской столицы 4 мая в небольшой город Курмайер на границе с Францией, на самую высокую гору Европы - Монблан, предстоит в воскресенье белорусским альпинистам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на дирекцию июньских соревнований в Минске.

Основная атакующая пятерка альпинистов уже готова к восхождению, пояснил агентству председатель федерации альпинизма РБ Александр Годлевский. Первый лагерь планируется разбить на высоте более четырех тысяч метров - на гребне горы. А дальше спортсмены станут продвигаться напрямую к вершине Монблана.

Впереди у участников эстафеты встречи с руководством национальных олимпийских комитетов европейских стран: Словении, Австрии, Словакии, Венгрии, Польши. А в Беларусь эстафета прибудет 12 мая, где факел состязаний по всем областям пронесут 450 факелоносцев. Ими станут лучшие герои спорта и авторитетные деятели науки, культуры и искусств Беларуси.

Кстати, мэр Курмайера Стефано Мизерокки на церемонии сегодняшней встречи участников эстафеты уточнил, что у жителей этого города давние партнерские связи с Беларусью: уже много лет дети из районов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, приезжают сюда погостить в местные семьи.

В столице континентальных игр "Пламя мира", уточняет агентство, ожидают 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, а 18 июня - по проспекту Независимости. Еще через сутки марафонцы направятся на минские предприятия.

Кроме того, планируется, что участники эстафеты побывают в самых интересных и достопримечательных уголках Минска, станут участниками церемонии приветствия атлетов в "олимпийской деревне".

А завершится эстафета 21 июня на национальном стадионе "Динамо", где и состоится триумфальное открытие II Европейских игр. Как уже сообщал "СОЮЗ", континентальные игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют здесь 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Остается только напомнить, что РБ получила право на проведение игр три года назад по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое состоялось в белорусской столице.