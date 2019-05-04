Армия Израиля наносит удары по объектам радикалов в секторе Газа

Израильские военные нанесли удары по объектам движения ХАМАС и группировки террористов в секторе Газа. При помощи танков, самолетов и беспилотных летательных аппаратов поражено более десяти целей, информирует пресс-служба армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа по израильской территории было выпущено девяносто ракет. Часть из них перехватила противовоздушная оборона "Железный купол". Сведений о человеческих жертвах не поступало. По некоторым данным, одна из ракет попала в жилой дом и причинила материальный ущерб.

Напомним, в конце марта противоборствующие стороны договорились при посредничестве Египта о прекращении огня и снижении накала протестов в обмен на ослабление блокады сектора Газа. На палестинские обстрелы израильтяне реагируют авиаударами по объектам движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за все агрессивные действия.