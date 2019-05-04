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04.05.2019 08:35
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица встал на защиту своего шефа от "коррумпированного интеллектуала"

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Прославленный режиссер Эмир Кустурица, недавно назначенный советником председательствующего в президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика, встал на защиту своего друга, жестко ответив скандально известному французскому журналисту Бернару-Анри Леви. Последний обвинил лидера сербов в БиГ в том, что тот якобы является "агентом Владимира Путина".
Фото: AP Photo/Antonio Calanni Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Фото: Владимир Снегирев / РГ
Эмир Кустурица: Я с большим скептицизмом смотрю в будущее

"Бернар-Анри Леви известен тем, что везде, где он появляется, начинает провозглашать идеи либерального капитализма, пропагандировать и войну под личиной гуманиста, который борется за мир, - цитирует слова Кустурицы местный портал "Искра". - Это было не только тогда, когда он в предместье Парижа около какой-то стены разыгрывал роль, будто бы он находится в сараевском районе Циглана. Происходило это в ресторане "Клозери де Лила", где между порциями спагетти с трюфелями и бутылкой дорогого вина, он слал сообщения из "окруженного Сараево". Он делал такие же вещи в преддверии агрессии на Ливию, которую опустошили и обокрали Франция, Великобритания и США. Так же он поступал и в Косово, а также в любом другом месте, везде, где он мог отстаивать идеи демократического тоталитаризма во имя защиты корпораций и своего собственного богатства. Осуществлял он это и в Сирии, где, к счастью, больше не находятся у власти те, кто сеял здесь войны с конца восемнадцатого века. Но больше всего он проявил себя в Ливии, где сегодня ситуация меняется, возвращаясь к состоянию Ливии времен Каддафи, нежели той опустошенности, произведенной Саркози, Клинтоном, Обамой".

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Режиссер также задал риторический вопрос: "Почему Бернара-Анри Леви нет сейчас в Венесуэле?". И сам же ответил, что тот является лишь "коррумпированным интеллектуалом, обычным писателем, чьи книги, написанные в "Кафе де Флор" в перерыве между двумя капучино, никто больше не читает".

"Поэтому его рассказы о Милораде Додике, как агенте Владимира Путина, - это только новое пространство для пропагандистских маневров прогнившего интеллектуала, который учитывает интересы лишь тех, кто считает, что мир остался неизменным, так же, как они защищали Германию в конце Второй мировой войны, в то время как Берлин давно пал! Нормальные люди в тех странах, где верят в суверенную демократию, отмахиваются рукой при одном упоминании его имени", - резюмировал он.

Фото: Александр Борисов
Милорад Додик: Мы не будем рисковать дружбой с Россией

Следует отметить, что Эмир Кустурица неоднократно заявлял о своем особом отношении к России, рассказывал о том, почему его называют "русским шпионом", а также о том, что англичане более двухсот лет пытаются дискредитировать российское влияние на Балканах. "Каждый, кто любит Россию - русский шпион. Я вырос на любви к Гагарину и Армстронгу, не видя между ними разницы. А когда настало время и потребовалось избавиться от Гагарина в этой комбинации, я этого не принял", - сообщал Кустурица. При этом, по его мнению, занятая им позиция не нравится англичанам, которые более двухсот лет пытаются вытеснить Россию с Балкан.

Между тем в интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал, каким образом ему помогает его новый советник - Эмир Кустурица.

"Его поддержка крайне важна для меня, - подчеркнул политик. - Он является моим другом, большим интеллектуалом, способным разъяснять суть проблем, избегая бюрократических выражений. Эмир помогает мне разбираться в хитросплетениях глобальных процессов. Я дорожу тем, что он рядом и содействует мне в принятии тех или иных решений".

Несколько слов о Бернаре-Анри Леви

Это имя хорошо известно гражданам тех стран, где Западу удалось свергнуть законные правительства посредством организации "цветных революций". Леви шел там в первых рядах, отметившись поддержкой агрессии в отношении Югославии, вторжения Грузии в Южную Осетию, "арабской весны". Он стал самым активным среди западных деятелей, содействовавших реализации замыслов киевского Майдана.

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"Я французский гражданин, я - европейский федералист, но сегодня на Майдане, который напомнил Европе о ее первоочередном призвании, я также украинец", - говорил француз.

При этом он никогда не скрывал своих симпатий по отношению к Петру Порошенко, организовывал встречи украинских лидеров с Франсуа Олландом и Эммануэлем Макроном. За это Леви даже называли "неофициальным каналом связи между Киевом и Парижем".

В мире Европа Босния и Герцеговина В мире Европа Сербия Персона: Эмир Кустурица
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