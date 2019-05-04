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04.05.2019 19:20
Рубрика: В мире

Франция, Германия и Великобритания призвали обойти санкции США по Ирану

Текст: Александр Саможнев

Франция, Германия и Великобритания призвали Евросоюз, а также Россию и Китай сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на отказ США продлить временные разрешения на импорт иранской нефти.

Иран продолжит мирную ядерную программу вопреки ужесточению санкций США

"Остающиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) привержены делу сохранения и обеспечения финансовых и экспортных каналов с Ираном вместе с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД", - говорится в совместном заявлении.

Стороны обязуются также увеличить финансовые взносы в специальный механизм торговли с Ираном INSTEX и призывают российских и китайских партнеров поступить аналогичным образом для обеспечения "законной торговли, которую позволяет соглашение с помощью конкретных шагов".

Напомним, платежный механизм INSTEX позволяет производить расчеты с Ираном в обход американских санкций. Оператором системы выступает компания со штаб-квартирой во Франции. Управляет системой опытный финансист из Германии, в наблюдательный совет входит также представитель Великобритании.

В мире Европа Санкции против Ирана
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