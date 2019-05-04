Франция, Германия и Великобритания призвали обойти санкции США по Ирану

Франция, Германия и Великобритания призвали Евросоюз, а также Россию и Китай сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на отказ США продлить временные разрешения на импорт иранской нефти.

"Остающиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) привержены делу сохранения и обеспечения финансовых и экспортных каналов с Ираном вместе с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД", - говорится в совместном заявлении.

Стороны обязуются также увеличить финансовые взносы в специальный механизм торговли с Ираном INSTEX и призывают российских и китайских партнеров поступить аналогичным образом для обеспечения "законной торговли, которую позволяет соглашение с помощью конкретных шагов".

Напомним, платежный механизм INSTEX позволяет производить расчеты с Ираном в обход американских санкций. Оператором системы выступает компания со штаб-квартирой во Франции. Управляет системой опытный финансист из Германии, в наблюдательный совет входит также представитель Великобритании.