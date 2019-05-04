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04.05.2019 15:21
Рубрика: В мире

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Текст: Александр Саможнев

Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко объявил об уходе в отставку, его заявление опубликовано на сайте регулятора. Президент Петр Порошенко уже подписал указ, об освобождении чиновника от должности.

Фото: Getty Images/ Brendan Hoffman
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По словам Артеменко, причиной такого шага стала, прежде всего, "человеческая усталость", а также предложение о другой работе. Срок полномочий заканчивается через два месяца, но он решил уволиться раньше.

Деятель Нацсовета поставил себе в заслугу начало строительства сети общественного телевидения и радио, переход от аналогового телевещания к цифровому, а также появление языковых квот на радио.

Артеменко заявил, что украинский язык "объединил страну". При этом умолчал, что в результате принудительных мер в эфире местных и региональных радиостанций доля песен на украинском языке составляет в среднем 52%, а объем ведения передач - 93%. Кроме того, была ограничена работа восьмидесяти "телепрограмм из государства-агрессора". При этом появились пятьдесят украинских спутниковых каналов.

В мире экс-СССР Украина
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