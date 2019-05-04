Госдума назвала цель появления флага нацистов на позициях Киева в Донбассе

В Госдуме пояснили, зачем украинские военные из батальона "Азов" вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.

Ранее флаг, как сообщалось, был вывешен на всеобщее обозрение в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе. Украинские военные расположились вблизи населенного пункта Марьинка.

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил, чем сегодня для украинских националистов является флаг вермахта. Он, по его словам, "показатель того, что их предки ошибались, а национализм - та идея, которая позволит украинцам быть сверхрасой".

Комментируя данную ситуацию RT, парламентарий добавил, что военные забыли о том, что их предки воевали во время Великой Отечественной войны, а у большого количества людей погибли родные и близкие.

Наличие подобных идей внутри Украины не позволит властям навести порядок в стране и чревато проблемами для всего мира, подытожил депутат.