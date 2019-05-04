Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски около пятидесяти ракет из сектора Газа и перехватили десятки из них. Данные о пострадавших уточняются, сообщает армейская пресс-служба.

Представители армии информировали, что система противовоздушной обороны "Железный купол" сработала в штатном режиме, в результате чего десятки ракет были перехвачены. В качестве ответной меры нанесены удары с воздуха по выявленным огневым точкам на палестинской территории.

Напомним, в конце марта противоборствующие стороны договорились при посредничестве Египта о прекращении огня и снижении накала протестов в обмен на ослабление блокады сектора Газа. На палестинские обстрелы израильтяне реагируют авиаударами по объектам движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за агрессивные действия.