"Каролина" пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Стал известен первый участник финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Им стала "Каролина", победившая в серии второго раунда плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0).

В заключительной встрече противостояния "Каролина" обыграла соперника со счетом 5:2. Одну из шайб у хозяев забросил Андрей Свечников. Россиянин забил во втором матче подряд после возвращения на лед.

К слову, впервые в истории "Каролина" завершила серию плей-офф без поражений. В финале Восточной конференции команда не участвовала с 2009 года.

В следующем этапе "Каролина" встретится с победителем серии между "Коламбусом" и "Бостоном" (счет в серии 2-2).