Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.

Король надел Великую Корону Победы весом 7,3 килограмма, сообщает Reuters. Церемония коронации продлится три дня с 4 по 6 мая, она сочетает буддийские и индуистские традиции брахманов.

Тайская королевская практика отражает традиции древней Индии, когда король посредством ритуала превращается из члена королевской семьи в "Девараджи", или живого бога. Для него на три дня коронации составляется специальный гороскоп его личным астрологом, в которой расписывается каждый его час в эти дни.

В субботу утром перед церемонией коронации тайский монарх прошел обряд очищения, "Муратха Бхисек". Его, одетого в белое, осыпали водой, собранной из девяти священных источников со всей страны. По словам экспертов, эта церемония является упрощенной версией ритуала, проводимого в древних индийских монарших дворах.

После этого Маха Ваджиралонгкорн переоделся в королевскую униформу и сел на восьмигранный резной деревянный трон внутри Большого дворца, где его руки были омыты священной водой, собранной из 108 источников по всему Таиланду и освящены в храмах буддийскими монахами и священниками-брахманами. Затем, пройдя обряды очищения и помазания, король сел под девятиуровневым зонтиком, что означает начало его полного царствования в Таиланде. Король получил регалии монарха, в том числе упомянутую Великую Корону Победы, а также меч Победы, королевский скипетр, королевский веер, венчик от мух и королевские тапочки.

После коронации монарх встретится с членами королевской семьи, его тайным советом и кабинетом, а также с высокопоставленными чиновниками, которые будут приветствовать недавно коронованного монарха в Тронном зале Амариндра Виниччая. Во второй половине дня в субботу король посетит Храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя покровителем буддизма, религию, которую исповедуют более 90 процентов тайцев. Вечером 4 мая король примет участие в частной церемонии "новоселья" в Королевской резиденции Чакрапат Биман в Большом дворцовом комплексе в сопровождении женщин-членов королевской семьи.

В воскресенье утром король наградит членов королевской семьи новыми титулами в Тронном зале Амариндра Виничая, а также посетит три храма, Ват Боворанивес, Ват Раджабопидх и Ват Пхра Четуфон, чтобы воздать должное основным изображениям Будды и подать милостыню монахам.

Наконец, в понедельник, в третий и заключительный день церемонии коронации, король Ваджиралонгкорн и королева Сутида будут приветствовать публику с балкона зала Пудра Саддхайсаварья в Большом дворце, прежде чем удостоить аудиенции иностранных дипломатов.

Напомним, что 66-летний король Ваджиралонгкорн стал конституционным монархом после смерти его отца, короля Пумипона Адульядета, в октябре 2016 года, который правил страной 70 лет. Коронация последовала за траурным периодом, который продолжался два с половиной года. Напомним, что 1 мая король объявил о свадьбе с 40-летней принцессой Сутидой, бывшей стюардессой "Тайских авиалиний", впоследствии ставшей генералом и начальником его личной охраны.