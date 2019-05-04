Минск: Литва прибегает к лживым заявлениям в отношении БелАЭС

Вильнюс, судя по всему, использует любой предлог, чтобы лишний раз напомнить о своих проблемах на европейской площадке, включая и предстоящие в этом месяце президентские выборы. Главное, как известно, в подобных случаях вовремя "прокукарекать".

А вот прояснение ситуации с внутренними разборками литовские политики готовы любезно оставить "на десерт" своим брюссельским единомышленникам. На этот раз они направили в ЕС обращение с призывом разработать план действий в отношении строящейся белорусской атомной электростанции в Островце.

Литовская сторона, полагают в МИД РБ, прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого энергетического проекта. Во-первых, напомнил представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, Минск никогда не уклонялся от международного сотрудничества в вопросах ядерной энергетики и использует международную экспертизу, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и иными профильными агентствами.

Во-вторых, уточнил он, "Еврокомиссия остается одним из основных партнеров по обеспечению наивысшей степени безопасности будущей станции, регулярно оказывая белорусскому регулятору консультативную и техническую помощь. А проведение стресс-тестов строящейся станции по европейской методологии тому свидетельство".

Кстати, дипломат обратил внимание и на тот факт, что литовские специалисты участвовали в партнерской проверке АЭС и прекрасно знают, что европейские регуляторы не выявили проблем с безопасностью станции. Более того, по итогам этой акции был сверстан план мероприятий по дальнейшему повышению безопасности станции.

"Время, затраченное на его подготовку белорусской стороной, вполне укладывается в европейскую практику, где эта работа заняла также около девяти месяцев. Однако - в отличие от Литвы - нам в нем нечего скрывать, и белорусский план в ближайшее время будет размещен в открытом доступе", - уточнили в министерстве.

В МИД считают, что "забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза преследует совершенно иные цели - отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью".

Глаз добавил, что конструктивное обсуждение темы ядерной энергетики Беларуси сегодня воспринимается руководством Литвы как измена, а само упоминание слова "сотрудничество" в этой сфере исключается из официальных двусторонних документов.

Тем не менее, по словам дипломата, белорусская сторона остается открытой к диалогу и конструктивному взаимодействию "со всеми международными партнерами в деле обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации возводимой электростанции".