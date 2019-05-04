Психологи выяснили, почему сложно контролировать мысли

Согласно последним исследованиям психологов Сиднейского университета, даже те люди, которые умеют, как им кажется, успешно подавлять определенные мысли, не могут окончательно от них избавиться: следы этой мысли хранятся в бессознательном.

Что бы вы ни делали, не думайте о красном яблоке. Скорее всего, когда вы прочитали это предложение, вы подумали именно о красном яблоке. И это вполне нормальная реакция для беспокойного человеческого мозга. Психологи нашли доказательства того, что контролировать собственное мышление мешают мысли, о которых мы даже не подозреваем. Они провели исследование, суть которого состояла в следующем: участники эксперимента должны были либо представить в голове красные или зеленые овощи или фрукты, либо попытаться избежать мыслей от них в течение семи секунд.

Десяти испытуемым выборочно показывали одну из шести табличек, на которой было написано: "красное яблоко", "красный перец чили", "красный помидор", "зеленый брокколи", "зеленый огурец" или "зеленый лайм".

Затем участников эксперимента попросили избегать мыслей о прочитанном на табличке. Если мысль возникала в голове, нужно было нажать на кнопку. После этого им показали красно-зеленое изображение с эффектом бинокулярного соперничества. (Это изображение, в котором картины наложены одна на другую, поэтому сложно сфокусировать внимание на чем-то конкретном. Зрение перескакивает с одного на другое, поскольку зрительные сигналы левого и правого глаз "соперничают" друг с другом. - Прим. РГ) Испытуемые рассматривали это изображение каждым глазом по отдельности. А потом их спросили, какой цвет был доминирующим.

Если участники эксперимента пытались не думать о красном яблоке, перце чили или помидоре, они значительно чаще сообщали о доминирующем красном цвете, когда следом рассматривали изображение с эффектом бинокулярного соперничества. Таким образом, ученые отметили, что испытуемые чаще всего выбирали тот цвет, который был написан на показанной им ранее табличке.

"Хотя испытуемые не думали об объектах, мы все же могли проследить след этой мысли", - говорит профессор Джоэл Пирсон, руководитель исследования. И добавляет: "Это был удивительный результат, особенно для тех участников, которые не нажали кнопку: они были уверены в том, что успешно справились с подавлением мыслей".

Несмотря на то что мысль не осознается, в зрительной коре, по всей вероятности, остается ее представление, которое и смещает иллюзию бинокулярного соперничества.

Это открытие меняет представление о том, как мы думаем, и дает основание полагать, что бессознательные мысли управляют нашими решениями и поведением, говорят ученые.

Интересно, что в другом эксперименте, в котором участникам предложили стратегию отвлечения внимания, чтобы не думать об объекте, например, думать о белом облаке, эффект бинокулярного соперничества исчез. Таким образом, замещение мыслей лучше, чем контроль над ними.

По мнению ученых, исследование может способствовать новым стратегиям борьбы с зависимостями. "Это открытие говорит о следующем: даже когда мы думаем, что мысли нет, поскольку успешно подавили ее в уме, она ​​на самом деле все еще там, - утверждает профессор Пирсон. - Так что просто не думать о чем-то: о сигарете или о напитке - не сработает, потому что мысль на самом деле есть в нашем мозгу. Это открытие меняет представление о мыслях и предполагает, что бессознательное влияет на наши решения и поведение".