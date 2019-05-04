На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.

По ее словам, сформирована неформальная группа, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. Полученные материалы должны заставить украинские суды и правоохранителей "посадить президента и его ближайшее окружение".

Группа обладает достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом. Ее представители уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом.

"Эти люди понимают, как работает украинская система правосудия, включая интриги и разные неформальные договоренности. И без оглядки на них и на решения новой власти они хотят вести свою кампанию и посадить Порошенко", - цитирует портал strana.ua Крюкову.

По данным издания, участники команды - это люди непубличные и максимально эффективные, они не боятся за свою репутацию.