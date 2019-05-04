Назван расширенный состав женской волейбольной сборной на Лигу наций

Стал известен расширенный состав женской волейбольной сборной России для выступления в Лиге наций 2019 - ежегодном коммерческом турнире с участием сильнейших команд мира. В списке 30 девушек, в скором времени этот перечень сократится до 25-ти.

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) данный список не публикует, что, в принципе, является правильным. Документ носит исключительно формальный характер, хотя далеко небезынтересен поклонникам летающего мяча.

В "списке 30-ти", например, присутствует одна из сильнейших нападающих мира Татьяна Кошелева, успевшая выступить в уходящем клубном сезоне сразу в двух зарубежных чемпионатах - Бразилии (основная часть) и Италии (концовка первенства). Однако Татьяна в недавнем интервью российскому чисто спортивному и очень авторитетному изданию уже заявила, что не готова выступать в Лиге наций. Если играть во всех соревнованиях под эгидой Международной федерации волейбола (ФИВБ), то на отдых и восстановление времени просто физически не останется. Нелишне подчеркнуть, что важнейшими для России в этом сезоне являются домашний олимпийский отборочный турнир (9-11 августа в Санкт-Петербурге) и чемпионат Европы (23 августа - 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии).

Что касается конкретно Лиги наций, то она для главного тренера Вадима Панкова, параллельно работающего в ВК "Заречье-Одинцово" (Московская область), станет возможностью попробовать в условиях, максимально приближенных к боевым, значительное количество кандидатов в национальную дружину. Это делалось и в прошлом сезоне, позволяя поклонникам волейбола видеть в деле почти всех наших лучших волейболисток.

Сразу тридцать девушек в расширенном списке, как того требует ФИВБ - слишком много. Арифметика здесь простая. В нашей Открытой Суперлиге, если вычесть белорусскую "Минчанку", всего 11 отечественных клубов. Большинство команд пользуются возможностью привлекать легионеров (не более двух в заявке). Стартовый состав на площадке в волейболе - это шесть игроков, плюс дополнительно постоянно меняющие блокирующих исполнительницы амплуа либеро (чистые защитники, не имеющие право совершать атакующие действия).

Таким образом, на всю Суперлигу примерно 55 девушек (11 клубов умножить на 5 волейболисток), имеющих более-менее постоянную игровую практику. А регламент ФИВБ практически не оставляет выбора Панкову, куратору всего женского направления во Всероссийской федерации волейбола Владиславу Фадееву и менеджеру сборной Андрею Ерхову. Они были обязаны внести в чисто формальный список более половины доморощенных игроков, реально задействованных в матчах Суперлиги.

Для "комплекта" в заявке оказался даже игрок команды второго дивизиона чемпионата России - либеро Варвара Шепелева из череповецкой "Северстали", выступающей в высшей лиге "А". Впрочем, в свое время и нынче знаменитая, титулованная Кошелева попадала в подобные заявки как волейболистка клуба D-2. Так что желаем Шепелевой пройти столь же большой путь!

На предварительном этапе Лиги наций россиянкам стартовать 21 мая в столице Бразилии городе Бразилиа матчем против сборной Доминиканской Республики. За месяц придется провести 15 матчей с разными командами. Если попадем в сильнейшую шестерку, то в начале июля сыграем на финальном турнире в китайском Нанкине. Хотя Лига наций, в отличие от уже ушедшего в историю и аналогичного по сути ежегодного коммерческого мирового "Гран-При", в плане набора очков в рейтинг ФИВБ ничего, увы, не дает - этот турнир в данной классификации никак не учитывается.

Расширенный состав женской сборной России (данные по заявке ВФВ в ФИВБ)

Связующие (4) - Татьяна Романова (1994 года рождения, рост 178 см, "Уралочка-НТМК", Свердловская область), Дарья Рысёва (1998, 175, "Локомотив", Калининградская область), капитан команды Евгения Старцева (1989, 185, "Динамо-Казань"), Полина Матвеева (2002, 188, "Динамо-Казань").

Диагональные нападающие (5) - Наталия Гончарова (1989, 194, "Динамо", Москва), Мария Халецкая (1994, 195, "Динамо", Краснодар), Анна Котикова (1999, 185, "Динамо-Казань"), Татьяна Кадочкина (2003, 192, "Динамо-Казань"), Валерия Горбунова (2003, 188, "Динамо-Казань").

Блокирующие (8) - Ангелина Лазаренко (1998, 193, "Волеро", Цюрих, Швейцарии / Ле-Канне, Франция), Екатерина Ефимова (1993, 192, "Динамо" М), Екатерина Орлова (1987, 193, "Локомотив" Клнгр), Ирина Королёва (1991, 196, "Динамо-Казань"), Екатерина Евдокимова (1994, 190, "Уралочка-НТМК"), Ирина Фетисова (1994, 190, "Динамо" М), Валерия Зайцева (1995, 187, "Локомотив" Клнгр), Ольга Зубарева (1998, 189, "Динамо" Кр).

Доигровщики (8) - Ксения Парубец (1994, 183, "Уралочка-НТМК"), Маргарита Курило (1993, 185, "Енисей", Красноярск), Татьяна Кошелева (1988, 191, SESC, Рио-де-Жанейро, Бразилия / "Скандиччи", Италия), Ирина Воронкова (1995, 190, "Локомотив" Клнгр), Мария Воробьёва (1998, 184, "Заречье-Одинцово), Татьяна Юринская (1996, 195, "Заречье-Одинцово"), София Кузнецова (1999, 182, "Ленинградка", Санкт-Петербург), Виктория Руссу (1999, 193, "Заречье-Одинцово").

Либеро (5) - Анна Подкопаева /Малова/ (1990, 175, "Уралочка-НТМК"), Дарья Чикризова (1990, 177, "Динамо-Метар", Челябинск), Алла Галкина (1992, 178, "Локомотив" Клнгр), Кристина Курносова (1997, 176, "Заречье-Одинцово"), Варвара Шепелева (2001, 180, "Северянка", Череповец, D-2).