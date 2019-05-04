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04.05.2019 06:00
Рубрика: Общество

Онкоскрининг, ЭКГ и маммографию будут делать "на дому"

Текст: Ирина Невинная
Минздрав утвердил новый стандарт оснащения мобильной медицинской бригады. У них будет все необходимое, чтобы провести диспансеризацию.
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Четвертого мая вступил в силу Приказ Минздрава РФ от 27.03.2019 № 164н "О внесении изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению от 15 мая 2012 г. № 543н".

Мобильные бригады - способ оказания первичной медико-санитарной помощи - развивается уже несколько лет, чтобы обеспечить доступность профилактических осмотров и обследований жителям удаленных сел и деревень. В распоряжении таких бригад будут не только автомобили, снегоходы, но и самолеты, вертолеты, катера, железнодорожный транспорт.

Фото: iStock
Здоровье сотрудников укрепят прямо на работе

Речь идет, по сути, об организации "мини-поликлиник на колесах" - врач или фельдшер в составе такой бригады имеют необходимое оборудование и расходные материалы, чтобы прямо на месте провести необходимые несложные обследования.

По данным министерства здравоохранения, сейчас в стране работает уже 3,8 тысячи мобильных бригад, и количество их увеличивается с каждым годом. В прошлом году было приобретено 246 "поликлиник на колесах", в ближайшие два года их количество увеличится еще на 500, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на недавнем заседании коллегии министерства. Мобильные бригады приезжают в сельские населенные пункты регулярно и по заранее утвержденному графику: это дает возможность оповестить жителей, что приедут медики и проведут прием населения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Бесплатные профосмотры теперь можно пройти ежегодно

На днях министерство утвердило новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Профосмотры теперь станут ежегодными для всех граждан старше 18 лет. Более углубленное исследование здоровья - диспансеризация - гражданам в возрасте до 40 лет выполняется раз в три года, а после 40 - также ежегодно. Важная часть диспансеризации - онкоскрининг, нацеленный на выявление новообразований на ранней стадии, еще до появления симптомов болезни.

Все эти меры, направленные на улучшение здоровья, должны быть доступны и жителям сельских территорий. Поэтому мобильные комплексы решено укомплектовать необходимым оборудованием.

Так для того, чтобы исключить заболевание раком молочной железы, женщинам доктор мобильной бригады проведет маммографию. Предусмотрен и гинекологический осмотр - это профилактика рака шейки матки и других заболеваний. Кроме того, прямо в мобильном комплексе будет все необходимое для проведения теста на скрытую кровь в кале - это исследование необходимо для ранней диагностики рака кишечника.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации

Для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета посетителям "поликлиники на колесах" выполнят ЭКГ, экспресс-тест уровня холестерина и сахара в крови, проверят уровень гемоглобина.

Как отмечала Вероника Скворцова, профилактические осмотры и диспансеризация нацелены, в первую очередь, на раннее выявление заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета второго типа, хронических заболеваний органов дыхания и онкологических недугов. То есть речь идет о тех хронических болезнях, которые вносят наиболее высокий вклад в показатели смертности в России.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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