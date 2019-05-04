Пассажирский Boeing 737 упал в реку рядом с Джексонвиллем в США

Во время инцидента с пассажирским самолетом в Джексонвилле (штат Флорида) никто не погиб. Об этом сообщил шериф города. Он также опубликовал в Twitter фото с места события.

Напомним, Boeing 737, на борту которого находились 136 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). "Коммерческий самолет оказался на мелководье. Лайнер не погрузился в воду. Все люди живы", - говорится в сообщении, распространенном экстренными службами штата.