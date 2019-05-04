Почему партия Мэй потерпела разгромное поражение на местных выборах

Не иначе как унизительным и разгромным называют аналитики поражение, первое такого масштаба за последние 25 лет, которая потерпела правящая консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй на местных выборах, прошедших в Великобритании. Избиратели в большей части Англии и Северной Ирландии пошли на избирательные участки в четверг, чтобы проголосовать за новых представителей провинциальных советов депутатов.

По предварительным подсчетам, тори лишились 1334 из восьми тысяч мест в местных советах депутатов по всей стране, потеряв полный контроль минимум, над 45-ю (!) из них. До этого худшим показателем в истории местных выборов был результат, которого добились тори под руководством премьера Джона Мейджора в 1995 году. Тогда правящая партия потеряла места двух тысяч советников, а сам глава правительства вскоре был вынужден уйти в отставку.

Не менее ощутимым стало поражение оппонентов консерваторов из Лейбористской партии Джереми Корбина. Эта партия потеряла не менее 82 мест в советах по сравнению с предыдущими выборами. Возможно, избирателям не нравится двойственная позиция Джереми Корбина на переговорах по Brexit, и они хотят, чтобы он занял более твердую позицию, предположило издание Slate. Несмотря на поражение, тори (3562) и лейбористы (2023 депутата) сохранили за собой две первые строчки по количеству депутатов местных советов.

Бенефициарами и победителями выборов, по оценкам экспертов, могут ощущать себя в первую очередь британские либерал-демократы, а также зеленые и независимые кандидаты, которые выдвигали свою кандидатуру, собрав необходимое число голосов для подачи документов в избирательные комитеты. Особенно впечатляет успех либерал-демократов, которые выиграли 703 новых места в советах. Партия зеленых добавила 194 советника, а число независимых советников увеличилось на 612.

Кстати, либерал-демократы и зеленые строили свою предвыборную кампанию на тезисе о том, что в стране необходимо провести второй референдум по Brеxit, чему так активно сопротивляется кабинет Терезы Мэй. В правительстве не считают необходимым тем самым оспаривать июньский референдум 2016 года, в ходе которого 52 процента избирателей высказались за выход Британии из состава Евросоюза.

Между тем Саджид Джавид, министр внутренних дел и потенциальный кандидат на пост премьер-министра, заявил, что консервативная партия должна ожидать еще худших результатов на выборах в Европейский парламент, которые состоятся 23 мая. "Мы не должны удивляться, если люди поставят флажок протеста на избирательном бюллетене", - заявил глава МВД, выступая с речью перед консерваторами в Абердине. Джавид добавил, что "разделенная партия не может объединить разделенную нацию". Министр юстиции Дэвид Гауке в свою очередь заявил в интервью BBC News, что результаты местных выборов следует рассматривать как "наказание" как для консерваторов, так и для лейбористской партии за то, что они не смогли найти выход из "загадки Brexit".

Анализируя причины подобного разгрома, который устроили британские избиратели двум основным политическим партиям страны, комментаторы действительно в один голос произносят слово Brеxit. А именно то, что тори и лейбористы своей неспособностью договориться об условиях выхода страны из состава Евросоюза завели Британию в политический тупик, выходом из которого, пожалуй, может стать только проведение в стране новых парламентских выборов и формирование нового правительства, которое возьмет на себя ответственность за переговоры с Брюсселем.

Лично для консерваторов поражение стало отголоском той нерешительной и "мягкотелой" политики персонально премьера Мэй, которую она проводила на встрече с лидерами остальных 27 стран европейского сообщества. Кстати, аккурат перед выборами Мэй также поразила избирателей очередным увольнением - в отставку был отправлен один из ее ближайших союзников, министр обороны Гэвин Уильямсон. Его сделали "козлом отпущения" за утечку в прессу информации с секретного заседания Совета национальной безопасности в отношении планов позволить китайской компании Huawei помочь построить 5G сеть в стране. Хотя сам Уильямсон поклялся своими детьми, что не причастен к утечке.

К слову, министром обороны была назначена министр международного развития Пенни Мордаунт. Резервист ВМФ станет первой женщиной, которая будет командовать британскими военными. Она также известна тем, что когда-то появлялась на скандальном реалити-шоу. А однажды она произнесла слово "петух" шесть раз в речи перед парламентом. Позже выяснилось, что она проиграла пари своим приятелям из ВМФ и была вынуждена таким образом "несколько раз сказать о петухе" на глазах у изумленных сэров.

Как отмечают комментаторы, именно то, что Мэй не берет на себя ответственность за провальные шаги своего кабинета и предпочитает перекладывать вину на свое окружение, прежде всего, ставят ей в вину ее политические оппоненты. А сейчас "голосом" продемонстрировали на выборах и провинциальные британские избиратели. Сама премьер, которой ее коллеги устроили разнос на недавней конференции тори в Уэльсе, требуя уйти в отставку, по информации некоторых источников, пребывает "в легком ступоре". Она заявила, что результаты выборов были посланием избирателей к лидерам двух партий, чтобы "просто встать и реализовать Brexit".

Перед выборами Мэй и Корбин дали понять, что они приближаются к соглашению по Brexit. Мэй, как сообщается, рассматривает возможность заключения Великобритании некой договоренности с Евросоюзом в рамках таможенного союза с Европой. Это, по ее мнению, позволило бы британским предприятиям продолжать пользоваться беспошлинной торговлей с Европой, но, с другой стороны, ограничило бы способность официального Лондона договариваться о своих торговых сделках по экспорту товаров с другими странами. Подобная политика Мэй, чью сделку с ЕС трижды отвергала Палата общин, вызывает резкую критику со стороны так называемых "жестких брекзитеров. Они, как и сторонники того, чтобы Лондон оставался в составе европейского сообщества, говорят о том, что "мяч находится уже далеко не на стороне Терезы Мэй", которая по-прежнему упорно не желает уходить в отставку, несмотря на призывы оппонентов и многих партийных соратников.

Между тем

По прогнозу ВВС, если результаты местных выборов будут повторены на всеобщих выборах по всей Британии, и консерваторы, и лейбористы получат только 28 процентов от общего числа голосов.