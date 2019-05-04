Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

В "немыслимо" лояльной политике по отношении к России обвинил Европу посол США в Германии Ричард Гренелл, сообщает журнал Focus.

Дипломат обрушился с порцией бездоказательных обвинений в адрес Москвы. Припомнил при этом Крым, сбитый над Донбассом самолет малайзийских авиалиний, события в Солсбери, а также предполагаемое вмешательство в выборы. Утверждал также, что несколько десятилетий назад Европа вела бы себя с Россией иначе. "Поэтому именно так все и произошло", - подчеркнул Гренелл.

Посол вновь угрожал санкциями в отношении немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". "С американской точки зрения газопровод принесет не только газ, но и повышенные санкционные риски", - настаивал глава диппредставительства США. Он считает, что после реализации проекта европейские страны попадут в зависимость от России.

Ранее Гренелл разослал в адрес немецких фирм угрозы санкциями в связи со строительством газопровода. На этот выпад министр экономики Германии Петер Альтмайер ответил, что проект является коммерческим предприятием. Со своей стороны заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики потребовал объявить американского посла в Берлине персоной нон грата. По словам парламентария, "дипломат ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей. Однако терпение немцев имеет границы".