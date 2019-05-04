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04.05.2019 03:38
Рубрика: В мире

Президент Бразилии из-за протестов не поедет в США за наградой

Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO
Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO

Президент Бразилии Жаир Болсонару решил не ехать в США за наградой, присужденной ему Бразильско-американской торговой палатой. Политик отметил, что "планы поменялись" из-за протестов и негативной реакции со стороны мэра Нью-Йорка.

Бразилия стала лидером по уничтожению тропических лесов в 2018 году

Билл де Блазио назвал лидера Бразилии "опасным человеком", осудив его "неприкрытый расизм и гомофобию". Активисты призвали спонсоров премии перестать поддерживать мероприятие. А музей естественной истории США отказался предоставить площадку для гала-ужина.

Напомним, Бразильско-американская торговая палата выбрала Болсонару "Человеком года-2019". Награду должны были вручить в Нью-Йорке 14 мая.

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