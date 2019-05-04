Путин наградил Мезенцева, Доронину и Запашных

Президент подписал указ о награждениях, отметив целый ряд деятелей культуры и искусства, ученых, врачей и преподавателей, парламентариев и чиновников, спортивных и профсоюзных деятелей, а также работников других отраслей.

Сенатор Дмитрий Мезенцев (на днях глава государства назначил его послом в Белоруссии) получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Такой же наградой отмечена зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая. Орден Александра Невского будет вручен главе комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николаю Харитонову.

За большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе президент наградил митрополита Калужского и Боровского Климента и верховного муфтия Талгата Таджуддинова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Среди отмеченных наградами деятелей культуры и искусства - президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени); артист "Современника" Сергей Гармаш, балерина Большого театра Светлана Захарова, артист "Малого театра" Борис Клюев (орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени); артистка "Ленкома" Александра Захарова, актер Виктор Сухоруков (Орден Почета); артисты цирка Аскольд и Эдгард Запашные, актер Игорь Костолевский (Орден Дружбы). Все они награждены за "вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Также среди награжденных - президент Союза отечественных товаропроизводителей Олег Сосковец (Орден Почета).