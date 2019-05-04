Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.

Как сообщает ТАСС, изначально запуск должен был состояться накануне, но его пришлось отменить. Причиной стали проблемы с электрообрудованием на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Что касается груза, который будет доставлен на МКС, то это различные принадлежности и материалы для экспериментов, а также разнообразные приборы.

Корабль отстыкуется от МКС через четыре недели.