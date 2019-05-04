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04.05.2019 12:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Над Москвой пролетела боевая авиация

Текст: Сергей Бабкин
Видео: Алексей Петров

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Пилотажные группы пролетели над городом в той же последовательности, что и на самом предстоящем параде. Открыли воздушный строй вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35. Среди боевых самолетов - бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3. Тяжелый ракетоносец Ту-95МСМ появился над Москвой в паре с заправщиком Ил-78.

В небе показались также истребители Су-24, Миг-29 и Миг-31. Свое искусство продемонстрировали группы "Русские витязи" и "Стрижи". Завершили колонну комплекс дальнего радиолокационного дозора А-50 и группа штурмовиков Су-25: в День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора. В общей сложности в параде в честь 74 годовщины Победы примут участие 74 воздушные машины.

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