Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.

Пилотажные группы пролетели над городом в той же последовательности, что и на самом предстоящем параде. Открыли воздушный строй вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35. Среди боевых самолетов - бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3. Тяжелый ракетоносец Ту-95МСМ появился над Москвой в паре с заправщиком Ил-78.

В небе показались также истребители Су-24, Миг-29 и Миг-31. Свое искусство продемонстрировали группы "Русские витязи" и "Стрижи". Завершили колонну комплекс дальнего радиолокационного дозора А-50 и группа штурмовиков Су-25: в День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора. В общей сложности в параде в честь 74 годовщины Победы примут участие 74 воздушные машины.