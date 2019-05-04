В Гидрометцентре рассказали о погоде на 9 мая

Май характеризуется неустойчивой погодой, особенно на севере. То солнце сильно греет, и температура повышается до рекордных значений, то задувает арктический воздух. Поэтому, например, на арктическом побережье Якутии возможны 25 градусные морозы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На Москву вышел атлантический циклон, который принес облака и осадки. Но, как уточнила синоптик, циклон принес и потепление.

Стали довольно теплыми ночи - в ближайшие дни температура не будет опускаться ниже плюс 5-7 градусов. В субботу днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем 18-20 градусов при южном ветре. В воскресенье также облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем около 20-22 тепла.

В начале короткой рабочей недели также возможны небольшие дожди, плюс 19-24 градуса. Переменная облачность. Может обойтись без осадков. Во вторник, 7 мая, возможно уже до 26 тепла. А 8 мая похолодает на пару градусов. По предварительным расчетам, 9 мая в Москве будет 21-26 градусов. Возможны кратковременные дожди.

- Сейчас дожди не помешают, так как апрель был с дефицитом осадков - выпало всего 20 процентов от месячной нормы. И он вошел в десятку самых сухих апрелей за 140 лет метеорологических наблюдений, - поясняет Паршина.

На севере и северо-западе - в Мурманской, Ленинградской, Псковской Новгородской, Архангельской, Вологодской областях после непогоды со снегом и дождем температура начнет повышаться. Но жары ждать не стоит. Например, в северной столице в начале недели не выше плюс 13 градусов, 9 мая может потеплеть на пару градусов. Переменная облачность. В Новгородской области примерно также. 9 мая, по расчетам, до плюс 18-ти, переменная облачность. В Архангельской области прохладно - не выше плюс 10-ти, 9 мая - до плюс 14 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Не провезло тем, кто сейчас путешествует по Карелии. Погода там напоминает больше раннюю весну или позднюю осень - дожди сменяются на мокрый снег с дождем, и сильный ветер. 5 мая в Калининградской области ночью прогнозируются заморозки до минус 1 градуса.

На российском юге пока тоже не жарко - не выше 17-22 градусов. Только местами, в предгорьях Северного Кавказа до плюс 28 градусов. В Ставропольском крае 4 мая сильный дождь, гроза и град. 4 и 5 мая в Краснодарском крае дождь и град.

На Черноморском побережье в ближайшие дни всего плюс 13-18 градусов. Лишь 5 мая в районе Сочи до 26 градусов. 9 мая в Сочи, по предварительным данным, не выше плюс 20 градусов.

В Симферополе 9 мая плюс 17 градусов. Температура воды сейчас в Черном море в районе Сочи всего 15 градусов. В районе Ялты вода 13,5 градусов.

На Урале - в Челябинской области - новая неделя, наоборот, обещает быть жаркой: от 24 до 28 градусов. 9 мая до 26 выше нуля. При этом особых осадков не ожидается. В сибирском Красноярске в начале недели плюс 18-20 градусов, а вот 9 мая может похолодать до плюс 9 градусов. Будет облачно, с дождями.

Во Владивостоке от 13 до 15 тепла в течение первой половины недели. Примерно столько же и 9 мая. Обойдется без существенных осадков.