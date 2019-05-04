В Гидрометцентре рассказали о погоде на 9 мая

На Москву вышел атлантический циклон, который принес облака и осадки. Но, как уточнила синоптик, циклон принес и потепление.
Стали довольно теплыми ночи - в ближайшие дни температура не будет опускаться ниже плюс 5-7 градусов. В субботу днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем 18-20 градусов при южном ветре. В воскресенье также облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем около 20-22 тепла.
В начале короткой рабочей недели также возможны небольшие дожди, плюс 19-24 градуса. Переменная облачность. Может обойтись без осадков. Во вторник, 7 мая, возможно уже до 26 тепла. А 8 мая похолодает на пару градусов. По предварительным расчетам, 9 мая в Москве будет 21-26 градусов. Возможны кратковременные дожди.
- Сейчас дожди не помешают, так как апрель был с дефицитом осадков - выпало всего 20 процентов от месячной нормы. И он вошел в десятку самых сухих апрелей за 140 лет метеорологических наблюдений, - поясняет Паршина.
На севере и северо-западе - в Мурманской, Ленинградской, Псковской Новгородской, Архангельской, Вологодской областях после непогоды со снегом и дождем температура начнет повышаться. Но жары ждать не стоит. Например, в северной столице в начале недели не выше плюс 13 градусов, 9 мая может потеплеть на пару градусов. Переменная облачность. В Новгородской области примерно также. 9 мая, по расчетам, до плюс 18-ти, переменная облачность. В Архангельской области прохладно - не выше плюс 10-ти, 9 мая - до плюс 14 градусов. Возможны кратковременные дожди.
Не провезло тем, кто сейчас путешествует по Карелии. Погода там напоминает больше раннюю весну или позднюю осень - дожди сменяются на мокрый снег с дождем, и сильный ветер. 5 мая в Калининградской области ночью прогнозируются заморозки до минус 1 градуса.
На российском юге пока тоже не жарко - не выше 17-22 градусов. Только местами, в предгорьях Северного Кавказа до плюс 28 градусов. В Ставропольском крае 4 мая сильный дождь, гроза и град. 4 и 5 мая в Краснодарском крае дождь и град.
На Черноморском побережье в ближайшие дни всего плюс 13-18 градусов. Лишь 5 мая в районе Сочи до 26 градусов. 9 мая в Сочи, по предварительным данным, не выше плюс 20 градусов.
В Симферополе 9 мая плюс 17 градусов. Температура воды сейчас в Черном море в районе Сочи всего 15 градусов. В районе Ялты вода 13,5 градусов.
На Урале - в Челябинской области - новая неделя, наоборот, обещает быть жаркой: от 24 до 28 градусов. 9 мая до 26 выше нуля. При этом особых осадков не ожидается. В сибирском Красноярске в начале недели плюс 18-20 градусов, а вот 9 мая может похолодать до плюс 9 градусов. Будет облачно, с дождями.
Во Владивостоке от 13 до 15 тепла в течение первой половины недели. Примерно столько же и 9 мая. Обойдется без существенных осадков.