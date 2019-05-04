В Москве школьник защитил женщин от дебошира

Московский школьник заступился за женщин, которых в магазине оскорбил дебошир.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что материалы проверки по этому инциденту просят передать в Следственный комитет из полиции. Дело в том, что история получила широкий резонанс после публикации в одном из популярных сообществ в соцсетях.

По предварительным данным, конфликт произошел в "Перекрестке". Подросток заметил, как взрослый мужчина оскорбляет женщин, и сделал ему замечание. Тот уже на улице полез в драку. Через некоторое время парней разняли. Но дома 14-летний защитник почувствовал себя плохо, врачи диагностировали перелом руки.