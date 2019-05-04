В Москве состоялся мотопарад

В Москве завершился мотопарад. Колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова, проследовала по внешней стороне Садового кольца и Комсомольскому проспекту, затем финишировала в районе Парка Горького. Там сегодня в течение дня продолжится мотофестиваль.

На старте колонны было объявлено, что в мотопараде участвуют около 6000 человек - цифра не окончательная. Как передает корреспондент "РГ", мотоциклисты продолжали прибывать на место сбора вплоть до 11:30, объявленного временем старта.

В мотопараде приняли участие мотоциклисты как на обычных байках, так и мотоциклах различных нестандартных конфигураций. В плотной колонне царила дружелюбная атмосфера, пассажиры с удовольствием фотографировали и себя, и соседей по дороге, а вдоль всего маршрута мотоциклистов встречали толпы зрителей.

По завершению пробега Центр организации дорожного движения напомнил в Twitter о том, что, несмотря на окончание мотопарада, в городе остается много мотоциклистов, и водителям лучше не забывать смотреть в зеркала, чтобы не задеть их при маневре.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, в Парке Горького проходят выступления различных звезд мотошоу, работают выставки мотоциклов, также инструкторы мотошколы "Мосгортранс" проводят мастер-классы, представляют программы обучения, тестируют навыки управления байком у всех желающих с водительским удостоверением категории "А".