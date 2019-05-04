Потушен бушевавший сутки пожар в селе Красногорск на Сахалине

Окончательно потушен пожар в Томаринском районе села Красногорск (Сахалинская область), сообщает РИА Новости. Огнем уничтожены восемь жилых домов. Без крыши над головой остались 20 семей, или 34 человека, в том числе четверо детей.

Сейчас областная администрация определяет размеры ущерба и необходимой материальной помощи пострадавшим. При пожаре малообеспеченной семье выплачивают 50 тысяч рублей, многодетной - миллион.

Районные власти ищут жилье для погорельцев. Семь квартир в общежитии уже нашли.

Ранее сообщалось, что 3 мая в селе загорелись сначала два дома, позже огонь перекинулся на соседние строения. К тушению пришлось привлечь вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Как сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области, его экипаж совершил 16 сливов воды на горящие дома. Для борьбы с огнем привлекались 55 человек и 15 единиц техники.