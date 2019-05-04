В Приморье пострадавший в ДТП леопард выпущен в открытый вольер

Дальневосточный леопард после успешного курса лечения тяжелых ран переехал из клетки в открытый вольер. Теперь специалисты нацпарка "Земля леопарда" и Центра реабилитации диких животных смогут оценить его охотничьи навыки, сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Самец леопарда пострадал от столкновения с автомобилем. К такому выводу пришли специалисты, обследовав животное. Раненый зверь был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в очень тяжелом состоянии. Возраст хищника около 2,5 лет.

Ему сделали операцию, после которой он почти два месяца жил в карантинном блоке. Состояние леопарда оставалось стабильно тяжелым, так что ветеринары даже не рисковали давать прогнозы о его судьбе.

Но за время лечения молодой самец поправился на 11 килограммов, раны на лапах затянулись, появилась новая шерсть, атрофированные мышцы восстановились. И его решили выпустить в открытый обновленный вольер Центра реабилитации.

- Восстановление леопарда от ран - настоящее чудо, добиться которого удалось благодаря высокому профессионализму ветеринаров и его собственной воле к жизни. Молодому хищнику надо бегать и охотиться, восстанавливать силу и ловкость, частично утраченные во время вынужденного "постельного режима". Мы уверены, что на открытом воздухе процесс выздоровления леопарда пойдет еще быстрее, - отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Если леопард покажет хорошие навыки охоты, то его выпустят в природу. А пока наблюдение за хищником ведется дистанционно при помощи видеокамер. Они уже зафиксировали, что он быстро проснулся после наркоза и направился обследовать новую для него территорию.