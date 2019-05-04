Новости

Пассажирский Boeing 737 упал в реку рядом с Джексонвиллем в США 06:10
Жертвами циклона "Фани" в Индии стали 8 человек 05:56
Сеул сообщил о новых запусках КНДР ракет малой дальности 05:40
В Приморье пострадавший в ДТП леопард выпущен в открытый вольер 05:20
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря 04:03
Президент Бразилии из-за протестов не поедет в США за наградой 03:38
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за АЭС в Бушере 03:05
Нидерланды выдали США обвиняемого в кибератаках украинца 02:43
В центре Москвы 4 мая ограничат движение транспорта 02:15
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах 01:54
Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно 01:32
Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота 03.05.2019
Трое палестинцев погибли в секторе Газа в столкновениях с армией Израиля 03.05.2019
УНИКС с победы стартовал в плей-офф Единой лиги 03.05.2019
Косачев: В отношениях РФ и США исчезает основной сдерживающий фактор 03.05.2019
Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" госпитализировали с инфарктом 03.05.2019
В Краснодаре погасили сильный пожар у городского парка 03.05.2019
Казанский "Зенит" вновь проиграл в финале волейбольной Суперлиги 03.05.2019
Россия выступила против договора о запрещении ядерного оружия 03.05.2019
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы 03.05.2019
"Нафтогаз" рассказал о переговорах с США по закупкам газа 03.05.2019
Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая 03.05.2019
Два российских хоккеиста подписали контракты с "Нью-Йорк Рейнджерс" 03.05.2019
В Челябинской области мать и дочка погибли при пожаре 03.05.2019
На Кубани пять человек погибли в лобовом ДТП 03.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
04.05.2019 05:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье пострадавший в ДТП леопард выпущен в открытый вольер

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Дальневосточный леопард после успешного курса лечения тяжелых ран переехал из клетки в открытый вольер. Теперь специалисты нацпарка "Земля леопарда" и Центра реабилитации диких животных смогут оценить его охотничьи навыки, сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Самец леопарда пострадал от столкновения с автомобилем. К такому выводу пришли специалисты, обследовав животное. Раненый зверь был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в очень тяжелом состоянии. Возраст хищника около 2,5 лет.

Ему сделали операцию, после которой он почти два месяца жил в карантинном блоке. Состояние леопарда оставалось стабильно тяжелым, так что ветеринары даже не рисковали давать прогнозы о его судьбе.

Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
Амурского тигра и леопарда впервые сфотографировали во Владивостоке

Но за время лечения молодой самец поправился на 11 килограммов, раны на лапах затянулись, появилась новая шерсть, атрофированные мышцы восстановились. И его решили выпустить в открытый обновленный вольер Центра реабилитации.

- Восстановление леопарда от ран - настоящее чудо, добиться которого удалось благодаря высокому профессионализму ветеринаров и его собственной воле к жизни. Молодому хищнику надо бегать и охотиться, восстанавливать силу и ловкость, частично утраченные во время вынужденного "постельного режима". Мы уверены, что на открытом воздухе процесс выздоровления леопарда пойдет еще быстрее, - отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Если леопард покажет хорошие навыки охоты, то его выпустят в природу. А пока наблюдение за хищником ведется дистанционно при помощи видеокамер. Они уже зафиксировали, что он быстро проснулся после наркоза и направился обследовать новую для него территорию.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сеул сообщил о новых запусках КНДР ракет малой дальности
Пассажирский Boeing 737 упал в реку рядом с Джексонвиллем в США
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за АЭС в Бушере
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая