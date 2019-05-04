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04.05.2019 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из Дербента ко Дню Победы стартовал автопробег в Севастополь

Текст: Тимур Алиев (Дербент)

Колонна автомобилей выехала из дагестанского города Дербент в Севастополь. Акция посвящена подвигу 345-ой Дагестанской стрелковой дивизии, участвовавшей в боях в Севастополе в период Великой Отечественной войны.

Автопробег стартовал от дербентской детской поликлиники, на месте которой во время Великой Отечественной войны находился штаб 345-ой стрелковой дивизии. 345-я стрелковая дивизия первого формирования была организована в Дербенте в сентябре 1941 года. Первоначально она использовалась для обороны черноморского побережья. В конце декабря в составе десяти тысяч человек бойцов дивизии перебросили в Севастополь.

Фото: пресс-служба МВД РФ по Ростовской области
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе мэрии Дербента, организовать акцию побудила находка археологов - при раскопках в Севастополе была найдена солдатская ложка с надписью "Дербент". После этого власти города взяли на себя обязательство установить на месте сражений дивизии памятный камень.

По прибытии в Севастополь участники автопробега примут участие в шествии Бессмертного полка и в параде Победы.

"Поисковые отряды из Дагестана и сейчас находятся в Севастополе, проводят там раскопки. Недавно были найдены останки 50 бойцов на месте гибели дивизии, на днях пройдет их захоронение. Специально для этого был подготовлен памятный камень. Скульптор из Дагестана Магомед-Али Алиев вырезал на глыбе очертания Дербентской крепости "Нарын-кала", журавлей, горского села и лики героев. Мемориал будет посвящен всем, кто погиб при обороне Севастополя", - рассказал руководитель регионального отделения поискового движения России Хайбулла Омаров.

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