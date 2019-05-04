В прилетевшем в Махачкалу пассажире опознали террориста

Сотрудники спецслужб задержали в махачкалинском аэропорту прибывшего из Стамбула мужчину, находящегося в федеральном розыске, сообщает ТАСС.

По оперативным данным, с 2016 года он находился на территории Сирии, где воевал на стороне одной из террористических организаций.

Тем же рейсом в столицу Дагестана прилетела женщина, которая занималась сбором денег для террористов.

По предварительным данным, на ее счета перечислялись пожертвования, которые впоследствии перечислялись на банковские карты участников международных террористических организаций, действующих в Сирии.

Всего женщина собрала около трехсот тысяч рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Содействие террористической деятельности".