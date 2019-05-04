"Зенит" вырвал ничью в матче с "Ахматом"

Питерский "Зенит" сыграл вничью на выезде с "Ахматом" (1:1) и сохранил шансы стать чемпионом России уже сегодня.

Произойдет это в том случае, если в последнем субботнем поединке 27-го тура Премьер-лиги "Локомотив" уступит в Туле "Арсеналу". В таком случае зенитовцы будут опережать "красно-зеленых" на девять баллов. При равенстве очков питерцы будут впереди команды Юрия Семина за счет личных встреч.

Матч в Грозном получился очень сложным для гостей. Из-за травмы они лишились еще до встречи Артема Дзюбы. Но, надо отметить, отсутствие капитана сборной России ничуть не сказалось на атакующей мощи лидера чемпионата. "Зенит" был опасен впереди, особенно во втором тайме.

Впрочем, счет в игре открыли хозяева: на 55-й минуте отличился Исмаэл. Пропустив, питерцы активизировались. Вышел на замену Антон Заболотный, который упустил выгодный шанс, но вместе с тем стал автором голевой передачи на Себастьяна Дриусси. Именно точный удар аргентинца в концовке позволил "Зениту" вырвать ничью.

Добавим, что при любых раскладах "сине-бело-голубые" уже гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. В главном еврокубке зенитовцы не выступали с 2016 года.