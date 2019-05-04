Смертельно опасен: в США оценили модернизацию "Адмирала Нахимова"

После модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) "Адмирал Нахимов" Россия получит в свое распоряжение самый мощный надводный боевой корабль в мире. К такому выводу пришло американское издание Military Watch, проанализировавшее, как изменится оснащение боевого судна.

Согласно требованиям времени будет обновлена система ПВО "Адмирала Нахимова". Зенитно-ракетные комплексы С-300Ф заменят на морской вариант более современных систем С-400. Это позволит кораблю перехватывать самолеты, включая "невидимки", баллистические и крылатые ракеты на гиперзвуковых скоростях и на экстремальной дальности - до 400 километров. Таким образом сам крейсер становится почти неуязвим для угрозы с неба, а кроме того он может закрыть своим зонтиком ПВО прибрежные города или дружественные силы.

Количество пусковых установок противовоздушной обороны, скорее всего, останется тем же - 96. Это самый большой арсенал ракет класса "земля-воздух", размещенных на одном корабле. Вдобавок к этому обновится и система ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Кортик" заменят на "Панцирь-МЕ", а системы "Оса-М" на "Редут". Поскольку ВМС США в настоящее время в основном используют более старые дозвуковые крылатые ракеты типа "Гарпун" и "Томагавк", преодолеть такую эшелонированную оборону им будет крайне трудно.

Но еще больше увеличатся наступательные возможности "Адмирала Нахимова". Ранее его основным оружием были 20 противокорабельных крылатых ракет П-700 "Гранит", задача которых - охота на авианосцы. С учетом скорости (2,5 Маха) и дальности полета (до 625 километров), они еще вполне соответствуют современным требованиям. Тем не менее арсенал отечественного ТАРК станет более разнообразным, и 20 пусковых установок заменят на 80 вертикальных под новые боеприпасы - это ракеты "Оникс", "Калибр" и, возможно, гиперзвуковые "Цирконы", испытания которой еще ведутся. Если добавить к этому более современные радиолокационные станции, экипаж получит более широкий диапазон вариантов, какое боевое средство применить в той или иной ситуации.

В заключение автор статьи отмечает, что модернизация ТАРК проекта 1144 (а вскоре обновление пройдет и крейсер "Петр Великий") позволяет России получить самые современные боевые корабли, причем дешевле и быстрее, чем если бы она решила построить новый корабль.

Справка "РГ"



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" стоит на вооружении Северного флота. Он относится к проекту 1144 "Орлан". Введен в эксплуатацию 30 декабря 1988 года. Водоизмещение 24300 тонн, экипаж - 727 человек. Несет артиллерийское, ракетное, зенитное, противолодочное вооружение. На борту размещаются три вертолета Ка-27 ПЛ. В настоящее время "Адмирал Нахимов" ремонтируют на "Севмаше". Его должны передать флоту в 2022 году.