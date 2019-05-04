Стычкин и Толстоганова вручили приз фильму про "Скорую помощь"

Примерно тридцать минут от Калининграда и - вы попадаете в место силы. Это Национальный парк-заповедник "Куршская коса". "Зачем России Куршевели?" - такая мысль приходит в голову. Дюны, сосны, Балтийское море, Куршский залив...

Воздух такой свеже-соленый, что создается впечатление, словно идешь по дну моря. Если бы можно было его увезти с собой, как фотографии и видео... Танцующий лес с изогнутыми кольцами деревьев, озеро, Королевский сосновый бор. Все это наполняет энергией на долгое время вперед, а когда поднимаешься на высоту Эфа, понимаешь: вот он - край света. Для некоторых послужит открытием, что именно здесь, в песках, а не в Азии под палящим солнцем, снимался фильм "Белое солнце пустыни". Территория удивительно кинематографична - в памяти всплывают фантастические картины, такие, как "Дюна", драмы, как "Место под соснами" и другие.

Мысли о кино навевает еще и то, что впервые в Калининграде и области прошел фестиваль "Край света. Запад" (с 26 апреля по 3 мая). Он "приехал" сюда с другой крайней точки страны - Сахалина, а там проводится уже восемь лет. Кто ездил на сахалинский фестиваль "Край света. Восток" и бывал вместе с кинематографистами на другом побережье Охотского моря, тот узнал и другое место силы необычайной красоты. Тоже нетронутое, малоизведанное, не испорченное недобросовестными туристами… Один из гостей первого фестиваля "Край света. Запад" из Екатеринбурга - режиссер Алексей Федорченко. Привез с собой не фильм "Война Анны", который 9 мая выходит в прокат (кстати, за него на восьмом фестивале "Край света. Восток" Федорченко получил приз за лучшую режиссуру), а свой дебют - документальную ленту "Первые на Луне". И здесь же рассказал, что осенью выпускает новую неигровую картину - на этот раз комедию. Точнее "комедию - реквием" - так он ее определил. Называться фильм будет "Кино эпохи перемен" и расскажет о судьбе Свердловской киностудии, начиная с 90-х годов, но не только о ней, а на ее примере - о многих региональных киностудиях нашей страны (в том числе и студии "Калининградфильм"). Тоже - места силы, места славы. По крайней мере, когда-то ими были. Возрождение кино регионального, формирование правильного отношения к авторскому кинематографу, умение выразить себя и запечатлеть свою жизнь, - такие задачи ставит перед собой "Край света".

Конкурсный показ кинофильмов на этих фестивалях - важная часть работы, но не единственная. Кинозадача команды "Края света" стоит, по словам его программного директора Алексея Медведева, на трех "К" - трех "китах": кинематограф, кинофонд и кинокомиссия. По поводу последнего: в Калининграде введена система рибейтов - возвращения средств продюсерам за съемки на этой территории. Это привело к тому, что здесь стало производиться множество фильмов и сериалов. Активное население города переснималось в них уже по нескольку раз. Один из последних ярких примеров, фильм Сергея Саркисова "На Париж!" - выходит также 9 мая - снимался здесь: дорогу в Светлогорск невозможно не узнать в кадре. Кинофонд - его, по сути, только предстоит создать. Но, поскольку губернатор области Антон Алиханов объявил, что второму фестивалю "Край света. Запад" быть - он состоится на майские в 2020 году, то будет время этим заняться. Что касается кинематографа - все показы на фестивале бесплатны, нужно только зарегистрироваться. Конкурсов - два. Детский - "Кино на вырост" (отборщик Мария Терещенко) и взрослый "Игродок". Первый судят два жюри - школьников и учителей. Второй - профессионалы из мира кино. Нельзя не отметить, насколько значим конкурс, в котором можно посмотреть хорошие детские фильмы со всего мира, в стране, где детский кинематограф развален. Семь картин участвовало в нем. А награды распределились следующим образом. И учителя, и школьники отдали специальные призы фильму "Супер Модо" (режиссер Ликарион Ваинаина (Германия-Кения). Он рассказывает о неизлечимо больной кенийской девочке, которая увлечена супергероями. Жители деревни, где она живет, создают свое кино, в котором главный супергерой - она. Можно сравнить: совсем другой фильм о супергероях идет в дни работы фестиваля в кинотеатрах - голливудский блокбастер "Мстители. Финал", на который местное молодое население ходит по два-три раза. В дни фестиваля появилась возможность оценить, что есть и иное, авторское кино на ту же тему. Еще один приз детское жюри отдало шведскому фильму "Любители" режиссера Габриэла Пичлер - он рассказывает о вымышленом провинциальном городке, который следует сделать привлекательным для инвестиций. Для этого подросткам предлагают снять фильм о родном месте. Но две девочки из эмигрантских семей снимают на мобильный телефон совсем не то, что от них ожидают. Приукрашивать не могут - показывают правду, как она есть. И тогда за дело берутся взрослые...

Учителя отдали еще один свой приз другой ленте - анимационно-игровой. Это фильм "Знаешь, мама, где я был?" режиссера Лео Габриадзе. Выбор не удивительный. Взрослый сын рассказывает необычным киноязыком историю жизни своего отца. Фильм вышел в прошлом году, принимал участие во многих фестивалях и неоднократно был отмечен призами. Также учительское жюри выдало диплом - специальное упоминание - корейскому фильму "Кокту: история ангелов-хранителей" (режиссер Ким Тхэ-ён) . Достоинство этой картины, помимо того, что в России просто так ее нигде не увидишь, в том, что по духу она похожа на "Синюю птицу" Мориса Метерлинка. А также - на сказку "Гензель и Гретель". По сюжету брат и сестра крадут у бабушки любимые туфли, чтобы обменять их на пушистого белого щенка. А дальше - им придется совершить удивительное путешествие вместе с Кокту - ожившими национальными куклами, которые по поверью сопровождают человека в потусторонний мир, чтобы понять цену поступка и измениться самим.

У детского и взрослого жюри программы "Кино на вырост", по правилам фестиваля, была возможность объединиться в присуждении Гран-При. У этого приза есть и денежное вознаграждение - пять тысяч евро или 375 тысяч рублей. Фильм "Необычайное лето с Тесс" (режиссер Стивен Вотерлуд (Нидерланды-Германия) получил и эту награду, и первый приз зрительских симпатий фестиваля "Край света. Запад". Фильм также рассказывает о мальчике и девочке - Сэме и Тесс, которые в силу череды обстоятельств приходят к понимаю того, как нужно ценить родных и близких.

В фестивальном конкурсе "Игродок" приняли участие пять игровых и пять документальных фильмов. Довольно смелая идея объединить эти два жанра показала, что именно неигровому кино отдает предпочтение сегодняшний зритель, причем, как профессиональный, так и простой. При этом, нельзя не отметить, что порой грань между правдой и реальностью в отобранных фильмах настолько тонка, что непонятно, что происходило на самом деле, а что придумали авторы. Член жюри - популярная актриса Виктория Толстоганова, которая вместе со своим коллегой Евгением Стычкиным вышла вручать пять тысяч евро и награду -Гран-при фестиваля - честно призналась, что у нее прежде не было опыта смотреть и оценивать документальное кино, но процесс ее захватил и принес массу эмоций.

Лучшей картиной фестиваля признан фильм "Полуночная помощь" (режиссер Люк Лоренцен (Мексика-США). Начинается он с вопиющего факта-титра о том, что в Мехико на 9 миллионов населения всего 45 машин "Скорой помощи". А далее в нем рассказывается история реальной семьи, которая живет за счет того, что организовала частную "Скорую". Медикаменты, оборудование, машина, - все за свой счет. Конкуренция высока - таких машин немало. Семья - небогата, но и их клиенты - тоже, зачастую им нечем платить. Каким образом героям удается сводить концы с концами, можно лишь догадываться. Фильм "Полуночная помощь" в чем-то похож на "Аритмию" Бориса Хлебникова, с той лишь разницей, что все происходящее в нем - правда, без художественного вымысла. На крупнейшем мировом фестивале независимого кино - американском Sundance в этом году "Полуночная помощь" получила награду за лучшую операторскую работу.

Приз зрительских симпатий конкурса "Игродок" фестиваля "Край света. Запад" жители Калининграда отдали документальному фильму "Ложные признания" (режиссер Катрин Филп (Дания). На недавно завершившемся 41-м Московском Международном кинофестивале он был в программе документального кино "Свободная мысль". "Ложные признания" - картина без режиссерских и операторских изысков, но они в ней и не нужны - материал говорит сам за себя. Герои фильма - адвокаты, которые защищают людей, оговоривших себя в судебных делах и отбывающих срок за преступления, которых не совершали. До просмотра этого фильма многие зрители даже и не подозревают, что есть страны, где такие адвокаты существуют. Доказывать им порой приходится почти невозможное. Самое сильное впечатление в картине производят кадры хроники, когда под психологическим давлением человек признается в том, чего не было на самом деле. Спецприз жюри конкурса "Игродок" достался французскому режиссеру и музыканту Зигфриду за фильм "Рига. Дубль 1".

Однако, фестиваль "Край света" не был бы самим собой, если бы не провел свои уже ставшие знаменитыми по Сахалину мастерские. В Калининграде их было шесть. Анимационная мастерская под руководством кураторов из петербургской студии "ДА!", как итог работы, представила мультфильм, который сделала с городскими детьми. Он представляет собой своеобразную экскурсию по Калининграду и его достопримечательностям.

Мастерская градоустройства для школьников, наставником которой стал антрополог, руководитель центра антропологии КБ "Стрелка" Михаил Алексеевский, провели городское исследование калининградского спального района Сельма. В коротком видеофильме, помимо прочего, есть слова девушки, которая идет по своему району и произносит откровенные слова о том, что ей кажется, что она живет не в своем мире и проживает не свою жизнь. Так часто бывает - именно с жителями спальных районов в региональных городах. В своем воображении они живут в другом мире, реальность же преподносит им совершенно другое. Благодаря таким киноисследованиям и самому фестивалю они учатся ценить те места, в которых живут, и видеть в них необычное и хорошее.

"Нас интересуют проблемы взросления, а с ними люди сталкиваются на протяжении всей своей жизни", - говорит генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович, делая акцент и на работе с ветеранами. Участники мастерской Arzamas "Личный XX век” записали истории калининградских ветеранов, которые рассказывали о том, когда и как приехали в город, и как складывалась их в нем их судьба. Эти видеопортреты останутся документом времени в летописи и города, и фестиваля. Внимание Лаборатории документального кино под руководством режиссера Ольги Привольновой и лаборатории документального театра, которым занимались драматург Любовь Стрижак, режиссер Александр Кудряшов и хореограф Наталья Шурганова, было отдано отдельно взятой улице - Левитана. Участники этой мастерской провели более 65 интервью с жителями улицы, результатом которых стали фильм и спектакль-бродилка под названием "Учитывая каждого". Иммерсивный спектакль был поставлен в нескольких помещениях Областного драмтеатра. Можно было бы сказать, что им завершился фестиваль "Край света. Запад", но на самом деле это не так. Генеральный продюсер Алексей Агранович привел цифры - 8 тысяч человек так или иначе взаимодействовали с первым фестивалем в этом году, и сказал, что решено его не закрывать. Как уже говорилось выше, Агранович с командой берут фестиваль как постоянный проект, с помощью которого развивают регион. К первому фестивалю они готовились полтора года, а дальше связь с Калининградом нужно держать уже постоянно. Символом фестиваля "Край света. Запад" выбран Дом Советов (он изображен на всем - от эмблемы до футболок): заброшенное аутентичное здание в центре города, в котором могли бы быть и отель, и офисы, и залы для просмотра спектаклей и фильмов, а также - для проведения конференций. Пока же стоит он, зияя разбитыми окнами, и украшенный только граффити, и ждет, как решится его судьба. Проводить фестиваль - как строить дом, главное, чтобы не было равнодушных.