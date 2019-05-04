Американская делегация поделилась впечатлениями о Крыме

Члены американской делегации, в числе других представителей народной дипломатии пребывающие в Крыму, поделились своими впечатлениями от увиденного в республике. По словам главы делегации Джо Макинтаера, американцы влюбились в Крым, передает РИА Новости.

- Нам понравился Крым, мы влюбились в него, - сказал член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер. - Мы очень удивлены, что политика США довольно радикальна по отношению к Крыму. Я не вижу причину, почему мое правительство не может стать хорошим другом Крыма и России.

Общественный деятель назвал безответственными и лишенными смысла санкции и провокации в отношении РК. По его мнению, республика не заслужила подобное отношение со стороны Вашингтона. Вместе с тем, рядовые американцы ничего не знают о происходящем в Крыму, поскольку им подается сепарированная информация.

Проблемой для туристов гость из США посчитал отсутствие возможности воспользоваться на полуострове банковской картой. Ни один из членов американской делегации так и не смог прибегнуть к услугам безналичных банковских платежей.

Группа народной дипломатии находится в Крыму с пятидневным дружественным визитом. В ее составе 20 человек, в том числе граждане США, Великобритании, Израиля, Швеции и Непала. Пятого мая гости возвращаются домой.