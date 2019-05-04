Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь из Стамбула

В Севастополе встретили из похода фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен". Боевой корабль вернулся после выполнения задач в Средиземном море. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.

- Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла в Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева, - сообщил Рулев.

Встреча корабля из похода прошла по давней морской традиции, собрав членов семей моряков, ветеранов соединения надводных кораблей, командование и городские власти Севастополя.

В апреле корабли Черноморского флота, находящиеся в дальней морской зоне в Средиземном море провели ночные учения по передаче друг другу световых сигналов вместо использования средств связи.

В тренировке были задействованы фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово Зуево". Экипажи кораблей ЧФ отработали один из элементов скрытности плавания, в рамках которого команды находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки.

В мае "Адмирал Эссен" также принял участие в 14-й международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле, вызвав большой интерес посетителей.