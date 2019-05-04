ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев

Пограничники фиксируют существенное увеличение числа украинцев, желающих въехать в Крым в майские праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

По данным ведомства, в автомобильных пунктах пропуска поток автомашин со стороны Украины вырос в последние дни в два-три раза.

- Только за последние сутки государственную границу на въезд в РФ пересекли около 9000 человек и почти 1500 автомобилей, - уточнили в погарничном управлении. - Наибольший поток зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой".

Чтобы не допустить пробок, пограничники усилили наряды в пунктах пропуска. В период с четвертого по пятое мая прогнозируется увеличение транспортного и пассажирского потоков в обратном направлении. В связи с этим в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым просят гостей полуострова не сосредотачиваться в одном пункте пропуска и воспользоваться возможностями пересечения госграницы в Армянске и Перекопе.