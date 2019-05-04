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04.05.2019 13:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полиция Ростова объявила ретро-акцию "Потомки героев"

Текст: Николай Грищенко
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В рамках проекта ГУ МВД России по Ростовской области #ПотомкиГероев полицейские предстали в образах сотрудников НКВД и бойцов советской армии времен Великой Отечественной войны. ⠀ На фото старший референт Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Ольга Панченко. ⠀ #МВДРоссии #Полиция #ПолицияРоссии #Россия #мвд61 #Ростов #Ростовскаяобласть #ЯПомню #ЯГоржусь #СлужуРоссии #gumvdro

Публикация от Полиция Ростовской области (@gumvdro)

В Ростовской области сотрудники полиции объявили акцию "Потомки героев". Она подразумевает, что сотрудники МВД фотографируются в форме бойцов и офицеров НКВД времен Великой Отечественной войны, и выкладывают снимки в интернет.

В проекте уже приняли участие коллеги ростовских полицейских из Калмыкии, Новосибирской области и других регионов России.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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- С помощью акции мы хотим рассказать о подвиге сотрудников органов внутренних дел, которые с 1941 по 1945 годы самоотверженно выполнили свой долг и защищали страну, - рассказали "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД.

Кроме визуализации фотографий ростовские полицейские совместно с поисковиками ведут работу по установлению данных о пропавших без вести солдат и офицеров Красной армии.

Отметим, что в боях за Ростов-на-Дону в ноябре 1941 года особенно отличились воины Ростовского стрелкового полка народного ополчения и чекисты 230-го и 33-го полка конвойных войск НКВД. Бойцы и командиры этих частей, прикрывая отход советских войск на левый берег Дона, и последними оставили город. Чекисты были одними из первых, кто 28 ноября ворвался в Ростов и участвовал в освобождении города.

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repost @mvd.russia ・・・ Замечательно, что к проекту #ПотомкиГероев Главного управления #МВДРоссии по Ростовской области @gumvdro присоединяются коллеги из других регионов. На фото @mvd_54 в образе бойца советской армии времён Великой Отечественной войны Алексей Рочев, помощник следователя 6 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории СУ Управления #МВД России по городу Новосибирску. #Полиция #ПолицияРоссии #Россия #Следствие #Следователь #ДеньПобеды #RussianPolice #Police #Russia

Публикация от Полиция Ростовской области (@gumvdro)

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