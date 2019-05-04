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04.05.2019 17:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался первый мэр Краснодара Валерий Самойленко

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре скончался первый мэр города Валерий Самойленко. Об этом официально сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Валерию Самойленко было 82 года, известно, что он ушел из жизни в результате продолжительной болезни.

- Валерий Самойленко - выдающаяся личность для нашего города, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - В истории Краснодара с именем Валерия Александровича связана целая эпоха. При его личном участии проходило становление органов местного самоуправления в их современном виде. Он внес огромный вклад в развитие столицы Кубани. Благодаря ему построены несколько микрорайонов города, возведены мосты и проложены десятки километров дорог. Именно Валерий Самойленко заложил основы развития межмуниципальных и международных связей кубанской столицы. Он был эффективным и стратегически мыслящим руководителем. Нынешние экономические успехи Краснодара - во многом его заслуга.

Валерий Самойленко руководил городом в общей сложности 13 лет. Сначала с 1987 по 2000 годы он был председателем горисполкома. Потом, позже, председателем городского Совета народных депутатов, затем главой администрации Краснодара и главой городского самоуправления - мэром. На его период управления городом пришлась Перестройка и смена общественного строя в стране. При этом Самойленко официально не проиграл ни одни выборы за пост главы Краснодара.

Также Валерий Самойленко на протяжении 19 лет - с 1968 по 1987 годы - был первым заместителем председателя Краснодарского горисполкома, то есть вторым человеком в городе.

При непосредственном участии Самойленко в краевой столице создавались и развивались такие микрорайоны как Гидростроителей, Фестивальный, Юбилейный, построен Тургеневский мост через Кубань и путепроводы на улицах Суворова, Тихорецкой и Садовой. Также он принимал решение о строительстве трассы Восточный обход.

Валерий Самойленко являлся Почетным гражданином Краснодара.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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