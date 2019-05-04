В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.

По информации пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району около 20 часов 40 минут поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии сразу выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, в станице Новомышастовской (она расположена примерно в 40 километрах от столицы региона) столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ.

В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ. Сообщается также, что еще один мужчина из автомобиля Volkswagen госпитализирован в местную больницу.

В данный момент сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей трагедии.