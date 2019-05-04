В Госдуме оценили слова депутата Рады о "братском народе"

Такую оценку в эфире RT дал заявлению украинского политика депутата Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.
По его мнению, все последние 25 лет официальный Киев не ценил искренность в отношениях с Москвой. Теперь на Украине эксплуатируют созданный из России образ врага, чтобы скрыть собственные экономические и политические фиаско.
Высказывание Ивана Крулько на самом деле является подобострастным заискиванием перед западными хозяевами Украины.
- Украинский депутат пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада, - сказал Руслан Бальбек. - Именно поэтому соловьем заливается, заявляя о "притязаниях" России на самое святое - украинскую независимость.
При этом позиция Крулько характерна для всего украинского политического истеблишмента. В этом смысле заявление депутата Рады можно считать программным, отметил Бальбек.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Иван Крулько заявил, что русские и украинцы могут вновь вернуться к "братским отношениям" только если украинцы "смирятся с утратой независимости" и согласятся стать "вассалами России".