В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика" в помощь ветеранам

В Крыму дан старт ежегодной Всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика", нацеленной на сбор средств для оказания высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Об этом "РГ" рассказал один из ее организаторов в республике Данил Данильченко.

В рамках акции добровольцы движения "Волонтеры Победы" будут распространять значки "Красная гвоздика" в общественных местах: в скверах, парках, площадях и торговых центрах. Также приобрести значок "Красная гвоздика" можно в крупнейших торговых сетях и у партнеров акции во всех 85 регионах России. Стоимость значка составляет 50 рублей.

- Сегодня наша акция стартовала в Симферополе, Алуште и Джанкое, - сообщил активист. - Постепенно до 9 мая к ней присоединятся все муниципалитеты полуострова.

По словам организатора, в акции принимают участие около 100 волонтеров. В основном это студенты ведущих вузов Крыма.

- Ребята работают по пять человек в самых людных местах крымской столицы, - рассказал Данил Данильченко. - К нам будут присоединяться новые волонтеры. В процессе участники будут подменять друг друга.

В прошлом году по итогам акции благотворительный фонд "Память поколений" передал Крымскому республиканскому клиническому госпиталю ветеранов войны медицинское оборудование на общую сумму 3 942 925 рублей. В этом году активисты планируют собрать больше средств.

- Год назад мы собственными силами смогли собрать 104 тысячи рублей. Фонд "Память поколений" увеличил эту сумму почти до 4 миллионов, - сообщил Данильченко. - В этом году мы хотим самостоятельно собрать вдвое больше средств. Для этого мы заказали 6000 гвоздик.

Высокотехнологичное оборудование позволит на качественно новом уровне оказывать медицинскую помощь ветеранам, оно крайне необходима для лечения тяжелобольных пациентов. Акция "Красная гвоздика" продлится до 22 июня.