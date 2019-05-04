В Крыму в ДТП с мотоциклом и автомобилем ГИБДД погиб байкер

В Крыму около поселка Гурзуф произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и служебного автомобиля ГИБДД.

Как уточнили в пресс-службе МВД, ДТП произошло на Южнобережном шоссе. Удар был такой силы, что полицейская машина перевернулась на крышу, а сильно искореженный мотоцикл задымился. По словам свидетелей, автокатастрофа произошла в тот момент, когда полицейская машина стояла на месте, а мотоцикл несся с огромной скоростью.

Водитель мотоцикла погиб на месте, а его пассажир доставлен в Алуштинскую горбольницу с множественными травмами в тяжелом состоянии. Также травмирован сотрудник ГИБДД. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Сейчас следователи выясняют возможные причины аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.