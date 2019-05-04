В Челябинской области произошло массовое убийство

Во дворе частного дома в челябинском городе Нязепетровске обнаружили тела пяти человек.

Как сообщает СК Челябинской области, две женщины, два мужчины и четырехлетний мальчик скончались от множественных ножевых ранений. Другие обстоятельства происшествия пока составляют тайну следствия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии и идет поиск подозреваемых. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сотрудники Росгвардии и МВД России.