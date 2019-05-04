В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

В Кургане, а также Белозерском, Кетовском, Сафакульевском и Щучанском районах Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, к тушению привлекли все средства: на помощь прибыл вертолет из Екатеринбурга, ожидается мобильная группировка из Тюмени и спасатели из Челябинска. На борьбу с огнем брошены и силы Росгвардии.

Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.