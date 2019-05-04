Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Мягкость, желтые и зеленые вкрапления, неупругий хвостик, скользкая и липкая кожура - это основные признаки несвежих овощей и фруктов. Гражданам стоит обращать на них особое внимание. Такие рекомендации дала Федеральная служба по защите прав потребителей и надзору в сфере благополучия человека (Роспотребнадзор).

Чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, специалисты советуют потребителям покупать плодоовощную продукцию только в установленных местах торговли, а при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность овощей и фруктов.

Признаками качественной продукции является отсутствие постороннего запаха, повреждений и темных пятен, однородный цвет.

Также Роспотребнадзор напоминает, что на поверхности овощей и фруктов могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций, поэтому купленную продукцию нужно мыть.

Например, картофель, редис, морковь, свеклу нужно немного подержать в теплой воде. Затем тщательно очистить щеткой, и хорошо промыть. Капусту перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень требуется перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень стоит замочить в прохладной воде на 15 минут. После этого ее нужно тщательно ополоснуть проточной водой.