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04.05.2019 14:18
Рубрика: Культура

Серебряный призер "Голос. Дети" прокомментировал результаты шоу

Текст: Вера Черенева
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Всем привет инста-мир! Извините что пропал😅 Мой аккаунт в инстаграм вчера заблокировали Но к счастью Я снова с вами тут Я все вижу, читаю каждые комментарии😍 Огроомное вам спасибо!!! Меня переполняют эмоции и радость🙏 К слову, сегодня вечером возвращаюсь домой, в свой родной город - УРАЛЬСК🙌 Мне не терпится увидеть родных и близких мне людей Я очень скучал по вам❤❤❤ До встречи, Уральск!

Публикация от ✨ЕРЖАН МАКСИМ (@maksim_erjan)

Юный певец из Казахстана Ержан Максим, который занял второе место в последнем сезоне шоу "Голос. Дети" дал свою оценку ситуации с победой на конкурсе дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

- Если бы я выиграл, меня бы поздравили и забыли, - сказал Ержан Максим в интервью каналу TalkLike

Фото: Instagram/ alsou_a
Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу "Голос. Дети"

Ержан Максим также сообщил, что после оглашения результатов ему стали писать слова поддержки из Казахстана и России. Одним из важных событий в жизни школьника стала встреча с Аллой Пугачевой. Примадонна встретилась с участниками шоу и предрекла им большое будущее на музыкальной сцене и киноиндустрии.

Юный певец рассказал, что всеми участниками конкурса поддерживает дружеские отношения. По его словам, во время съемок участники создали группу в WhatsApp, в которой регулярно переписываются. В числе тех, с кем он общаетсч чаще всего, Ержан Максим назвал Ивана Старикова, Ислама Балкоева, Нино Чеснер, Роберта Багратяна, Михаила Григоряна и Микеллу Абрамову.

Несмотря на то, что Ержан Максим не стал победителем сезона, его мать Гульмира Алибек каждый день получает новые предложения о сотрудничестве. Так, Ержана Максима уже позвали сниматся в шоу на британском телеканале, предложили участвовать в церемонии премии “МузТВ", также к семье юного певца обратились с идеей организовать гастрольный тур.

Пока Гульмира Алибек не может сказать, какие из этих предложений будут приняты. О словам женщины, первым делом нужно, чтобы ее сын наверстал школьную программу. Из-за съемок в телешоу юный певец не появлялся на уроках около двух месяцев.

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