Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала "Юность"

Российский писатель, журналист, общественный и политический деятель Сергей Шаргунов стал главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала "Юность". Об этом сам Шаргунов сообщил в своих социальных сетях.

- Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала - с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно, - опубликовал в Facebook сообщение писатель.

Шаргунов рассказал о планах в своей работе. Он отметил, что хотелось бы, сохранив то, что есть, постараться сделать журнал ярче и сильнее, а в перспективе превратить "Юность" в ведущий литературный журнал. "Не только привлекать к журналу лучших известных писателей, но и - для этого и была придумана "Юность" - открывать имена", - отдельно подчеркнул он.