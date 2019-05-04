Бойцы националистического добровольческого подразделения "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии, сообщил военный корреспондент министерства обороны ДНР Дмитрий Астрахань.

По его словам, это произошло вблизи населенного пункта Марьинка, где на усиление 24-й армейской бригады был переброшен нацистский полк "Азов". В преддверии 9 мая радикалы вывесили на всеобщее обозрение флаг Вермахта. Националисты, которые отличаются особой жестокостью, неоднократно обстреливали мирных жителей и совершили несколько военных преступлений.

"Несмотря на то, что украинская пропаганда пытается говорить о демократии, либеральных ценностях и пути в Европу. Ясно одно, что напротив позиций Народной милиции ДНР стоят нацисты", - заключил военкор.

Между тем, несмотря на то, что президентом на Украине стал Владимир Зеленский, инаугурация которого ожидается 19 мая, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не изменилась. Украинские военные по-прежнему подвергают обстрелам населенные пункты в ДНР и ЛНР.