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04.05.2019 08:20
Рубрика: В мире

СМИ: Украинские военные вывесили в Донбассе флаг Вермахта

Текст: Александр Саможнев

Бойцы националистического добровольческого подразделения "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии, сообщил военный корреспондент министерства обороны ДНР Дмитрий Астрахань.

Фото: Александр Река/ТАСС
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По его словам, это произошло вблизи населенного пункта Марьинка, где на усиление 24-й армейской бригады был переброшен нацистский полк "Азов". В преддверии 9 мая радикалы вывесили на всеобщее обозрение флаг Вермахта. Националисты, которые отличаются особой жестокостью, неоднократно обстреливали мирных жителей и совершили несколько военных преступлений.

"Несмотря на то, что украинская пропаганда пытается говорить о демократии, либеральных ценностях и пути в Европу. Ясно одно, что напротив позиций Народной милиции ДНР стоят нацисты", - заключил военкор.

Между тем, несмотря на то, что президентом на Украине стал Владимир Зеленский, инаугурация которого ожидается 19 мая, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не изменилась. Украинские военные по-прежнему подвергают обстрелам населенные пункты в ДНР и ЛНР.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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