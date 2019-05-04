Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ

Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей. За последний год суды рассмотрели 6,7 миллиона таких исков. За 10 лет их число выросло в пять раз.

Иски об оплате долгов за ЖКУ в 2018 году по количеству обошли иски о взыскании долгов по кредитам и займам, уточняет ТАСС со ссылкой на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.

В большинстве случаев речь шла о долге до 50 тысяч рублей. Но по ряду дел суммы были гораздо больше. Так, 521 ответчик по решению суда должен был заплатить долг за ЖКУ, превышающий один миллион рублей.

В целом, суды удовлетворили 5,7 миллиона исков о взыскании долгов за ЖКУ.