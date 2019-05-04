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04.05.2019 22:39
Рубрика: В мире

В казахстанском Актобе отказались проводить "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" не состоится в казахстанском городе Актобе. Такое решение приняли местные власти, сославшись на жалобы родных ветеранов Великой отечественной войны.

Фото: Оливера Икодинович/ агентство "Спутник"
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Как отмечает РИА Новости, жители жаловались на то, что после торжественного шествия фотографии их родных оказываются разбросанными в разных частях города и в мусорных урнах. Это бросает тень на память о героях войны.

Еще одна причина - желание избежать пробок на городских дорогах.

Отдельно отмечается, что власти не запрещали шествие, а лишь рекомендовали его не проводить. Желающие самостоятельно организовать "Бессмертный полк" могли подать соответствующую заявку, но не сделали этого.

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