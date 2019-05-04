В казахстанском Актобе отказались проводить "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" не состоится в казахстанском городе Актобе. Такое решение приняли местные власти, сославшись на жалобы родных ветеранов Великой отечественной войны.

Как отмечает РИА Новости, жители жаловались на то, что после торжественного шествия фотографии их родных оказываются разбросанными в разных частях города и в мусорных урнах. Это бросает тень на память о героях войны.

Еще одна причина - желание избежать пробок на городских дорогах.

Отдельно отмечается, что власти не запрещали шествие, а лишь рекомендовали его не проводить. Желающие самостоятельно организовать "Бессмертный полк" могли подать соответствующую заявку, но не сделали этого.