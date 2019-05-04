В спасении пассажиров упавшего в реку Boeing принимали участие 90 человек

Как пояснили представители службы, несколькими днями ранее группа специальных операций этого департамента провела учения с морскими подразделениями по локализации последствий катастроф, сообщает Fox News. Мэр Джексонвилла Ленни Карри заявил, что команды специалистов работают, чтобы контролировать состояние топлива в реактивных двигателях, которые находятся в воде.

Напомним, что чартерный самолет, перевозивший 143 человека (136 пассажиров и семь членов экипажа) с военно-морской базы Гуантанамо и следовавший с Кубы на север Флориды, в пятницу вечером упал в реку Сент-Джонс в конце взлетно-посадочной полосы аэропорта Джексонвилла. Ранее сообщалось, что лайнер упал в реку, совершая посадку.

Чиновники не смогли пояснить, что заставило самолет покинуть взлетно-посадочную полосу. По данным телекомпании WJXT, дочернего подразделения CNN, самолет соскользнул с взлетно-посадочной полосы аэропорта, пытаясь приземлиться, и оказался в реке. "Тот факт, что все пассажиры были благополучно выведены из самолета и никто не пострадал, говорит многое о том, как экипаж образцово отреагировал на эту ситуацию", - сказал Дэвид Соуси, бывший инспектор Федерального авиационного управления США.

Никто из пассажиров не получил каких-либо серьезных травм, угрожающих жизни, и не погиб, сообщили местные чиновники. Вместе с тем, 21 человек, все совершеннолетние, направлен в больницу для обследования. О готовности предложить помощь пострадавшим пассажирам Boeing и местным властям заявили в Белом доме.

Самолет находится на мелководье и не был затоплен. На фотографии, размещенном полицией Джексонвилла в Twitter, на самолете изображен логотип авиаперевозчика Miami Air International. Представители авиакомпании не ответили на сообщения Associated Press c просьбой прокомментировать инцидент.

В свою очередь сотрудники военно-морской базы США в Гуантанамо подтвердили информацию о том, что чартерный самолет был зафрахтован у компании Miami Air и летел с базы на Кубе во Флориду. Обычно этот лайнер доставляет военных, членов их семей во Флориду и обратно на Кубу.

Напомним, что на днях появилось сообщение о вынужденном увольнении начальника американской тюрьмы Гуантанамо вице-адмирала Ринга с формулировкой "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей".