В США появятся "металлические деревья"

В крупных американских городах установят металлические колонны, которые будут поглощать углекислый газ, выбрасываемый автомобилями.

Пока речь идет о 1200 таких "металлических деревьях". Она смогут удалять ежегодно выбросы 8000 автомобилей.

Конечно, это мизер, учитывая, что на дорогах США более 270 миллионов машин. Но, если рассчитанный на два года пилотный проект окажется успешным, число таких установок увеличится в 100 раз. Настоящий "металлический лес".

Кстати, эта технология, созданная ирландскими учеными, имитирует способ, которым деревья поглощают углекислый газ. По словам авторов, технология стоит менее 100 долларов США за тонну чистого углекислого газа.

Впрочем, на нем можно неплохо заработать, ведь двуокись углерода может быть повторно использована, например, для огнетушителей.